全球知名旅遊及生活時尚雜誌《DestinAsian》頒布的2022年讀者之選 (2022 Readers' Choice Awards) ，由台北文華東方酒店獲選榮登「台灣最佳酒店」(Best Hotels in Taiwan)榜首，名列台灣最頂尖酒店。此一結果反映出旅客對豪華旅遊產業優質服務的表揚，台北文華東方酒店深感榮幸獲得這項殊榮，這項國際榮譽的認可進一步肯定了文華東方酒店在台灣觀光業界建立的領導品牌形象和酒店一直秉持著文華東方集團經典傳奇服務的品牌價值。

台北文華東方酒店總經理貝理卡（Karan Berry）表示，「我們很榮幸獲得此項殊榮，在此也將這份榮耀歸功於整個酒店服務團隊。因疫情的衝擊，過去一年對於旅遊業界仍是相當艱辛的一年，我們辛勤的同仁努力不懈地在工作崗位上秉持服務的熱忱，每天竭盡所能確保賓客都能享有超凡的文華東方體驗。我們將會持續努力，致力提供每一位賓客超乎預期的完美服務品質。」

《DestinAsian》雜誌成立於2001年，由該雜誌舉辦的讀者之選大獎旨在為讀者提供一個獨特的平台，透過不提供入圍名單的開放式調查，忠實地顯示出亞太地區高端旅遊消費者的意見。該獎項舉行已邁入第16年，繼2021年停辦1屆後，於3月初公布2022年度的獲獎名單。此次名單是於去年8月至10月間進行，讀者以商務或休閒旅客的需求為考量，依據親切的服務、優越的地理位置、現代化的設施、餐飲品質、舒適度和卓越的設計等評選條件，於17個旅遊國家及地區為22個旅遊產業相關的類別進行投票，包括最佳酒店及度假村、精品酒店、航空公司、機場及旅遊目的地…等。

台北文華東方酒店以「建築設計使用大量的大理石、絲綢與皮革，令人聯想到富含歐洲風情的豪華飯店，優雅細緻的的設計風格延伸至占地兩層樓的芳療中心、3間由國際設計大師季裕棠所設計的餐廳，以及氛圍歡快迷人、沿襲1920年代Art Deco 裝飾藝術風格的M.O. Bar。在青隅享用英式下午茶亦是不能錯過的極致享受」獲得讀者高度肯定，榮登「台灣最佳酒店」第一名。