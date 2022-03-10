大宗商品交易巨頭托克（Trafigura）警告，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，從石油到小麥等大宗商品價格不斷飆漲，對全球國內生產毛額（GDP）的衝擊將超過4%。

該交易商首席經濟學家Saad Rahim表示，在俄烏戰爭爆發前，托克已經預期原油價將站上每桶150美元，由於難以迅速取代俄羅斯石油，原油價格可能持續上漲。

部分分析師預期油價可能達到每桶200美元，甚至更高。

由於阿拉伯聯合大公國和伊拉克表態願意增產緩解俄烏戰爭對原油供應的衝擊，周三紐約期油大跌12.5%，收在每桶108.7美元，創下去年11月以來最大單日跌幅，盤中一度下跌16.22%，報103.63美元。

周三布蘭特期油收跌13.16%，為每桶111.14美元，創下2020年4月21日來最大單日跌幅，盤中一度急挫17.49%，報105.6美元。

在美國宣布禁止俄羅斯石油進口後，英國隨後宣布跟進，將於年底前逐步停止採購俄國原油，其他西方國家雖然尚未採取這類措施，但一波又一波的制裁已經促使許多公司避開俄羅斯原油。

Rahim表示，如果原油每桶漲100美元且持續一整年，全球GDP恐將跌掉3.5%～4%，更別說俄烏戰爭也不斷推升全世界的小麥和食品價格，將加劇對經濟的衝擊。

沙烏地阿拉伯是少數還有閒置產能的國家之一，這個產油大國雖然可以提高產量，但此舉也將降低全球的安全緩衝量。即使美國放寬制裁，伊朗原油也可能需要數個月才能重返市場，委內瑞拉也是如此。另一方面，美國頁岩油企業也無法迅速提高產量。

Rahim表示，在中國以外的庫存已經非常緊缺，尤其是原油，但柴油也很短缺，他並提到國際能源署（IEA）成員國將釋出6000萬桶戰備儲油的影響很有限。

至於對俄羅斯的制裁方面，該分析師表示，那些已經實施的措施讓全球大宗商品交易機制受到嚴重阻礙，無論是貨運、金融，還是保險方面，而這些都將導致大部分的交易中斷。