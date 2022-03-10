新冠檢測產品受年節假期影響，代理商集中於1月啟動備貨，以致2月出貨較少，瑞基(4171)2月合併營收3499萬元，年減52.86%；前2月營收1.61億元，較去年同期成長15.02%。

瑞基指出，目前Omicron疫情逐漸穩定，可望對瑞基國際畜產市場之推廣帶來正面助益，同時瑞基持續拓展新應用通路，積極創造新市場，正面挹注公司營收。

另外，瑞基新冠檢測國內外市場持續穩定出貨，國際認證事宜亦持續進行中。