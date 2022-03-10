《農業科技》客戶提前備貨 瑞基2月營收年減5成 16:202022/03/10 時報資訊 郭鴻慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠檢測產品受年節假期影響，代理商集中於1月啟動備貨，以致2月出貨較少，瑞基(4171)2月合併營收3499萬元，年減52.86%；前2月營收1.61億元，較去年同期成長15.02%。 瑞基指出，目前Omicron疫情逐漸穩定，可望對瑞基國際畜產市場之推廣帶來正面助益，同時瑞基持續拓展新應用通路，積極創造新市場，正面挹注公司營收。 另外，瑞基新冠檢測國內外市場持續穩定出貨，國際認證事宜亦持續進行中。 富士軟片資訊 四款新機入選BLI 《電腦設備》勤誠2月、前2月營收 齊創同期新高 #瑞基 #備貨 #新冠檢測 #穩定 #市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新興市場教父 看多陸股、黃金 04:102022/03/10 產業特刊 《商情》市場風險趨好 上海期膠暴漲逾4% 09:582022/03/10 財經 美英祭禁運 石油大戰開打 04:102022/03/10 國際大事 中新社東西問》「官場＋市場」 中國特色政經互動模式（周黎安） 11:432022/03/09 海納百川 瑞典總理：現加入北約不利歐洲安全穩定 15:572022/03/10 國際 新天地頂級品牌「萊特薇庭」婚宴館 進駐高雄承億酒店 14:362022/03/10 生活 揪肺癌突變基因最強武器 次世代定序檢查 15:592022/03/10 健康 首次突破1兆人民幣 大陸仍是全球最大半導體市場 13:502022/03/10 兩岸 浩鑫AI影像應用專案訂單將到手 Q1成長走勢可期 13:342022/03/10 財經 台股相對穩 金管會五點相挺 04:102022/03/10 金融．稅務 俄烏戰火燒‧熱錢大逃殺 新台幣匯率貶近11個月新低 04:102022/03/09 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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