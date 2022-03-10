因鮭魚供貨量不足，知名迴轉壽司爭鮮下架鮭魚生魚片，引起顧客哀嚎。沒想到其他2家迴轉壽司品牌藏壽司及壽司郎，相繼釋出鮭魚不斷貨的消息，掀起迴轉壽司之戰，網友看了笑翻。

爭鮮近日表示，因鮭魚都從挪威進口，受烏俄戰爭影響，海空交通陸續取消，鮭魚供貨量不足，因此全台門市暫停供應鮭魚生魚片，握壽司或其他鮭魚類產品改限量供應。

爭鮮喊鮭魚缺貨，另一品牌藏壽司卻宣布，3月11日起至17日推出「鮭鮪祭」；壽司郎也於官方臉書貼出公告，強調不怕鮭魚荒，「壽司郎鮭魚不斷貨」，甚至附上6種鮭魚壽司圖片，較勁意味濃厚。

不少網友覺得這兩家超針對爭鮮，「故意的齁」、「爭鮮說買不到鮭魚，結果藏壽司推鮭魚祭是怎樣」、「不要以為我不知道你們在虧爭鮮」、「diss爭鮮嗎」。

也有網友力挺爭鮮，覺得平價是一大優點，「爭鮮雖沒有鮭魚，但價格實惠」、「這樣叫另一家沒鮭魚的情何以堪」、「爭鮮表示：牆倒眾人推啊」、「爭鮮沒鮭魚，其他口味也好吃啊」。