磷酸系鋰電材料製造商立凱-KY(5227)公告2022年2月合併營收為983萬元，年增114%、月減76%；主因適逢歲修及農曆春節，訂單遞延生產出貨。累計2022年1-2月合併營收為5078萬元，年增128%。

立凱-KY決議110年現金增資認股，主管機關申報生效日為111年3月8日，董事會決議(追補)發行日為110年12月10日。發行總金額新台幣1億元、股數1000萬股，每股面額10元，實際發行價格俟訂定後另行公告，本次增資資金用途為償還銀行借款及充實營運資金。現金增資認股基準日為4月1日，最後過戶日為3月27日，停止過戶期間為3月28日至4月1日，股款繳納期間為4月8日至5月9日。

立凱-KY去年歷經減資彌補虧損，2021年前三季財報仍然赤字，每股稅後淨損4.85元，但受烏俄衝突加劇衝擊，電池上游材料價格恐因短缺而波動，加上高油價意外成為電動車利多，股價重燃戰火，周四股價再度衝上漲停板，以88.5元鎖住收場，重返月線。