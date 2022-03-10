睽違九個月，台北君悅酒店「茶苑」即日起正式回歸，執行總主廚陳萬欽率領宴會西餐廚藝團隊於每週五晚餐至週日午餐時段力推純素食尚「綠色星球．蔬食吃到飽」，嚴選超過50種台灣有機小農蔬果，融揉義、法風味及歐陸式料理手法，專人提供「綠色系食材」鮮切服務，餐期亦有多款好萊塢名人指定的比利時燕麥奶、康普茶，從餐檯麵包、醬料、甜點及所有食材原料皆以100％全植料理為亮點。

台北君悅整個3月亦規劃一系列女力活動及女性專屬餐飲優惠，包括首度與全真瑜珈健身True Yoga Fitness合作，於絕美宴會場地開設「舒活瑜珈」、「阿育吠陀」、「紅酒瑜珈」等療癒課程，隨課贈送精選紅酒2杯，報名任選兩堂再享茶苑「綠色星球．蔬食饗宴」85折、True Yoga、Yoga Edition體驗券。

四月底前至台北君悅任一餐廳用餐，週週抽豪禮，凡單筆消費滿兩千即有機會抽中Apple iPad Air、價值萬元住宿券、綠洲芳療及雲錦中餐廳價值5千元的上湯燕窩等多重好禮。3月13日前加碼，只要女生結帳，再送抽獎券一張，館內凱菲屋及彩日本料理3月20日前推出期間限定美饌，彩日本料理獨創「夢幻粉紅咖哩飯」；凱菲屋則獻上深獲女生喜愛的「青木瓜北杏燉雞湯」、「玫瑰柚子醋漬魚皮沙拉」等美顏料理，

台北君悅並於3月11日前，推出「尊尚紅酒肉桂捲假期」快閃訂房優惠，訂房即贈超人氣招牌甜品「焦糖核桃肉桂捲」2個及精選紅酒一瓶，平日雙人入住含凱菲屋自助早餐，開賣三天售出超過150房晚，持任一面額五倍券、國旅券、熊好券訂房直升15坪尊尚客房，慢活品味療癒假期香氣，4月30日前適用。