新台幣升近1角 收28.345元 16:482022/03/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收28.345元，升9分，成交金額10.87億美元。 新台幣兌美元今天開盤價為28.40元，最高28.32元、最低28.40元。1110310 《國際金融》盧布復市急滑落 歐元升1.57% 《電子零件》禾伸堂去年每股賺12.36元 擬配息9元 #28 #34 #5元 #新台幣兌美元 #10 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 矽智財供應商M31 去年每股賺8.12元 10:432022/03/10 財經 蘇貞昌拍板 3月起加發補助低收750元、中低收入500元 13:572022/03/10 政治 弘凱 每股擬配息3元 04:102022/03/10 證券．權證 股利一覽－保瑞 現金3.5元＋股票1元 04:102022/03/10 證券．權證 高雄三二九檔期爆量逾900億元 近10年新高量 11:232022/03/10 財經 股利一覽－聯華 現金1.8元＋股票0.5元 04:102022/03/10 證券．權證 蔚來汽車登陸港股 掛牌首日開報160港元 12:222022/03/10 財經 《電子零件》健鼎2月營收創同月新高 Q1看季增 07:582022/03/10 財經 士電2021獲利創歷年次高 擬配發現金股利1.8元 15:532022/03/10 財經 《金融股》合庫金去年獲利首破200億元 ROE8.82%、ROA0.49% 14:592022/03/10 財經 《美股》消息面：布蘭特期油重挫逾13%、美考慮制裁俄唯一鈾商 10:282022/03/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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