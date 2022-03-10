晶圓代工大廠台積電每年4月會例行性調薪，傳出今年將大舉加薪8%，調幅高於往年的3%至5%水準；不過，台積電回應，目前還沒有公開的調薪幅度數字。

科技業人力市場競爭激烈，半導體廠近年紛紛進行結構性調薪或擴大調薪幅度因應，如半導體微影設備廠艾司摩爾（ASML）去年7月展開一波調薪，今年初再次調薪，估計自去年7月起，半年內調薪幅度高達15%至19%。

台積電2021年將固定薪酬大舉調高20%，今天又傳出台積電今年4月將再調薪8%，調幅高於往年的3%至5%水準。台積電表示，每年會在4月例行性調薪，但目前還沒有公開的調薪幅度數字。

台積電日前宣布，因應業務成長與技術開發需求，2022年預計招募超過8000名新進員工，在桃園、新竹、台中、台南及高雄皆有人才需求，台積電承諾會提供具競爭力薪資福利，碩士畢業新進工程師的平均整體薪酬年薪上看新台幣200萬元。（編輯：林淑媛）1110310