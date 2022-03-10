國立溪湖高中今天發表由師生團隊合力完成的新書「鳥的故事」。（謝瓊雲攝）

5年前溪高也曾出版發行《花花草草的故事》，歷經1000多天的觀察、拍攝與文字記錄，新書《鳥的故事》集結曾現身校園內40種鳥類的蹤影與在地故事。（謝瓊雲攝）

溪高學生們利用朝會、課餘時間主動觀察校園內的鳥類生態。（謝瓊雲攝）

溪湖高中師生團隊利用1000多個日子，完成新書《鳥的故事》製作，書中透過英文老師謝順遼的鏡頭，捕捉到許多鳥類的動人英姿。（溪湖高中提供／謝瓊雲彰化傳真）

國立溪湖高中10日發表由學校師生聯手編輯記錄的新書《鳥的故事》，透過攝影與文字，以圖文方式將曾出現駐足在校園內的40種鳥類英姿，集結成冊與大眾分享。

校長楊豪森說，這些校園中的鳥類，陪伴同學們學習、成長，顯示溪高永續校園內的友善生態，展現了環境教育的特色，更可作為同學們選修課程的活教材。

5年前溪高也曾出版校園內《花花草草的故事》，如今再度由公民科老師陳政芳帶領師生團隊，費時近3年時間，捕捉上千張校園內鳥兒英姿，從中精挑細選40張，加上在地故事、學生手繪插圖，並取得ISBN國際標準書號出版；除了有黑翅鳶、鳳頭蒼鷹、紅隼和彩鷸等鳥內身影，也有令人驚豔的白喉文鳥、野鴝及受傷的虎鶇等蹤跡，十分難能可貴。

陳政芳說，感謝團隊和大家支持鼓勵，由英文教師謝順遼主力攝影、生物老師楊雅雯總策畫，邀請24名高一、高二學生編輯團隊，其中林昱為總編輯、陳昱蓁副總編，加上南投埔台中小學前校長陳宗漢、潘祈達、曹郁婷等退休教師群協力，終於順利讓書出版，記錄下鳥類的生動姿態，也印證溪高的人與景物一樣美麗，樹人與『樹』木一樣都有意義。

楊豪森說，溪湖高中近年將環境教育深耕於正式課程中，如「環境探索」、「環保概論」與「青年探索家」等，並成立生態研究社；校園生態友善、多元，不只花木扶疏，超過40種鳥類現蹤，也有松鼠、甲蟲、螢火蟲等昆蟲，新書《鳥的故事》引人入勝；也期盼能再出版續集、或是記錄校園昆蟲的書籍，留下更多溪高人共同的記憶。