上市營建股鼎固控股-KY（2923）今（10）日公告2月營收，受惠鼎固位上海嘉定大型複合式住商造鎮中住宅建案「匯景華庭三期」，2月下旬啟動交屋作業，推升鼎固2月營收大暴衝8.62倍，至29.16億元。

鼎固總經理張能耀今天表示，大陸房市近期逢高檔整理，但上海房市有人口持續淨移入的剛性需求基本面支撐，鼎固建案項目多位在上海，上海因具優越國際經貿地位、受到此波大陸房市調控影響不大，鼎固建案銷售持穩，可達公司目標。

鼎固表示，「匯景華庭」為鼎固上海嘉定大型造鎮的主要住宅項目之一，規劃高層住宅、第三期300戶，總銷金額約新台幣56億，銷售率達99%，今年鼎固將再規劃釋出「匯景華庭」下一批銷售戶數。

鼎固表示，鼎固嘉定計畫圍繞上海地鐵「嘉定北站」為中心，該案建築面積約百萬平方公尺，採複合式開發規劃，商辦大樓、商場、住宅與酒店等項目，正陸續興建，區域發展逐步活絡、地產價值提高，而鼎固嘉定日月光商場亦投入營運，使該區消費生活機能更加便捷。