民權國小後方洋紅風鈴木。（洪靖宜攝）

里長吳政昇拿出修剪樹木的器材。（洪靖宜攝）

前鎮警分局前一心路上也有不少顆風鈴木。（洪靖宜攝）

進入三月正是春暖花開時，高雄不少地方的洋紅風鈴木已經開花，感受到濃濃的春天氣息，粉紅花盛開時色彩鮮豔相當吸睛，尤其是民權國小後方是開得旺盛又美，吸引不少攝影愛好者搶拍，當地民權里里長吳政昇說，今年開得較晚，一度讓社區志工們擔心不開花，還一同「集氣」，他也透露，其實這株風鈴木灌溉了滿滿社區志工們的愛，這周將會是最美時刻，要把握機會一睹「花」采。

洋紅風鈴木又稱紅花風鈴木、粉紅風鈴木，高雄工務局表示，在市區的中正路、博愛路、七賢路、幸福川、前鎮河畔以及郊區的內門台三線等地已陸續看見洋紅風鈴木綻放，隨著日照漸長，天氣漸漸和煦起來，洋紅風鈴木感受到季節的召喚，開始恣意地綻放，形成一幅幅盛開的春日美景。

尤其為民權國小後門的那顆風鈴木最為吸眼球，還不到下班和放學時間，就有10多位民眾到後門搶拍，就有攝影愛好者歐先生說，去年錯過花開時刻，今年特地趕在盛開時期來拍照；溫小姐則是從鳳山特地搭乘捷運到獅甲站，並且徒步就為一眼目睹這顆洋紅風鈴木。

當地民權里里長吳政昇說，以往該株洋紅風鈴木都是1月中至2月初就會綻放，但今年開得特別慢，社區志工原先都很擔心今年不開花，甚至還集體「集氣」，希望趕緊盛開，里長吳政昇說，這周是花開得最美的時刻，要把握機會趕緊來一睹花采。至於該顆風鈴木為何會如此茂盛，里長透露，沒開花時，他與志工都會定期去修剪雜枝，花開時才會呈現圓弧狀，平時都得特別細心照料。

除了民權國小後方，前鎮警分局前一心路也開了幾株洋紅風鈴木，同樣也成為民眾打卡熱點，前鎮警分局表示，讓原本嚴肅的勤務氛圍，頓時增添了不少繽紛色彩。