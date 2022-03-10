台東縣府推「樂齡好肌力健康好榜young」長者體適能計畫，台上長輩展現活力、台下來賓參與同樂。（蔡旻妤攝）

台東縣府推「樂齡好肌力健康好榜young」長者體適能計畫，台上長輩展現活力、台下來賓參與同樂。（蔡旻妤攝）

台東縣社會處、原民處與國立台東大學攜手合作推動「高齡者運動暨延緩失能照護計畫」，由東大體適能團隊下鄉巡迴指導，增進長者的體能與肌力，全縣共有1300位長者受益，其中1名七旬阿嬤直呼「體力變好了，可以爬山、還能吊單槓！」

「上過體適能課程，身心都健康，還變年輕了！」南王文健站70歲的周桂蘭阿嬤表示，現在知道怎樣運動才不會受傷，體能變好，心情也更愉快。她攤開雙口展示手上的繭說，「不確定其他人70歲體力如何，但我現在除了可以爬山，還能吊單槓喔！」

台東縣高齡比例達18.15％，超越全國平均，因應高齡化趨勢，縣府自2020年與東大體適能團隊合作，開辦原住民部落長者運動暨延緩失能照護計畫，至今已服務超過50處部落文健站，指導長輩認識正確增肌觀念及新興健體知識。

由於成效顯著，今年進一步與社會處合作，運用公益彩券基金辦理計畫「高齡者運動暨延緩失能照護計畫」，除了增加26處文健站，更擴大服務25處社區關懷據點，整合資源，更落實高齡照顧，預計全台東縣將有1300位長者受益。

社會處長陳淑蘭表示，東大體適能團隊將巡迴各文健站與關懷據點，展開客製化、為期2個月的指導及訓練，並經由前測與後測，了解訓練成效，期待幫助長輩們增強體能及肌力，加強防跌，更能增進社會參與，長輩能夠減少孤獨感，達到延緩失能的目標，進一步健康快樂地享受晚年生活。

原民處長方銘總說明，去年服務36個文健站，今年持續增加26站，目前共62個文健站執行體適能計畫，文健站小巧迷你卻功能十足，透過專業課程培訓，照服員可以讓長輩們正確、持續、聰明的運動，陪著長輩一起健康「長大」。

台東縣府推「樂齡好肌力健康好榜young」長者體適能計畫，台上長輩展現活動、台下來賓參與同樂。（蔡旻妤攝）

台東縣府推「樂齡好肌力健康好榜young」長者體適能計畫，台上長輩展現活動、台下來賓參與同樂。（蔡旻妤攝）