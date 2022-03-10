彰化市長林世賢在石牌坑親水步道內親自帶隊解說。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市「石牌坑親水生態步道」，榮獲「公共建築景觀類建築園冶奬」，第二期工程近期即將完工，彰化市公所昨天配合植樹月活動舉辦健行活動，市長林世賢引領尋幽探祕探，看到往昔溪流衝擊岩石留下的鬼斧神工，還有豐富的動植物，螢光蕈、台灣米蝦、樹蛙、人面蜘蛛等，讓人驚喜彰化市有這麼一處生態祕境。

石牌坑親水生態步道位於彰化市東區八卦山的「石牌坑」，是四面佛寺附近的小溪流，因長年都有湧泉而孕育了豐富的生態，石牌坑親水步道內除保有原始自然景觀。

林世賢表示，2019年起聽取學者專家建議，並結合水保局南投分局專業，構思出石牌坑親水生態步道藍圖，集結石牌社區發展協會參與討論，由石牌社區梁永沼理事長取得土地同意書，立委黃秀芳協助爭取第一期工程預算950萬， 2020年11月5日完工。為銜接步道完整性，持續爭取900萬元進行第二期工程，2021年11月27日開工，預計近期內完工。

彰化市公所10日舉辦「石牌步道輕鬆健行」探尋秘境，發放杜鵑花1000株及桂花1000株，步道健行讓人驚喜步道保留了原始自然景觀，更有豐富的動植物，包括黃綠澤蟹、台灣鳯蝶、密毛魔芋、螢光蕈、台灣米蝦、樹蛙、人面蜘蛛等，徜徉其間彷彿置身世外桃源。

林世賢表示，八卦山往來的遊客量以及外縣市來的自行車車友占彰化市觀光遊憩人數超過六成，親水生態步道完成後，串聯鄰近景點和產業特色，可進一步振興地方觀光及產業發展。

彰化市長林世賢等人在石牌坑親水步道入口處沒多遠一片壯闊山壁。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）