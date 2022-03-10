上周剛買入500萬美元騰訊控股，「中國巴菲特」段永平還會加碼嗎？3月以來，騰訊股價累計下跌超過9％，跌破400港元。8日，有網友喊話段永平加倉，段永平表示：計畫「每掉10％」就加倉一次騰訊。

3月8日，社交論壇上有網友再喊話段永平：可以繼續加倉了。段永平回覆稱「我計畫每掉10％加一次倉。」不過，他同時表示，騰訊占其倉位比重「非常低」，目前對他的吸引力不足以賣出其他倉位去換，因此只以9％-11％的下跌幅度為加倉標準，但股價若「再掉幾次就要認真想想了」。

上周段永平剛豪擲500多萬美元購入騰訊控股ADR。2月28日，段永平在論壇上表示騰訊低過我上次買的價錢了，那明天再買點。隨後，便在評論區曬出了下單記錄。記錄顯示，段永平以53.50美元的目標價買入10萬股騰訊ADR。截至3月8日，騰訊ADR價格與其買入價相比已下跌近9％。

在抄底騰訊這件事情上，段永平並不孤單。海外第三大中國股票基金—瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金（美元）1月時亦大舉增持騰訊控股，增持幅度達100％。截至1月末，該基金對騰訊控股的持倉市值達7.37億美元。

除騰訊控股以外，海外機構也顯示出對其他互聯網中概股的興趣。今年以來至3月7日，KraneShare中概互聯網ETF（KWEB）獲海外資金淨流入，累計金額達10.31億美元。KWEB是目前海外規模最大的互聯網中概股指數基金，前五大重倉股包括騰訊控股、阿里巴巴-SW、京東、百度、美團-W。不過值得注意的是，自3月以來，KWEB的資金呈現淨流出態勢，累計淨流出1.56億美元。

除海外資金外，近期南向資金對互聯網龍頭公司同樣越跌越買。富途數據顯示，截至3月8日，南向資金連續6日淨買入騰訊控股，累計買入92.75億港元；美團-W連續5日獲南向資金淨買入，累計金額達41.87億港元。

同時，中國發行的互聯網中概股指數基金連續兩天出現大幅溢價。Wind數據顯示，3月9日，中概互聯網ETF溢價率超過7％，前一日則出現了11％以上的溢價。

面對上述基金的溢價情況，基民紛紛猜測是由於抄底資金太過兇猛導致。不過，一位公募人士表示，限購或是造成高溢價的主因。他解釋：中概互聯網指數基金的限購近期進一步收緊，這意味著沒有新增籌碼可供投資者購買。同時買盤又較強勁，因此出現明顯的溢價。

騰訊與阿里的股價近期尚未有回穩之勢。不過整體看，機構仍堅定看好兩隻互聯網龍頭。Wind數據顯示，40％的機構對騰訊控股給出「增持」評級，58％給出「買入」評級。對於阿里巴巴，44％的機構給出「增持」評級，52％給出「買入」評級。

中信建投報告表示，當前騰訊的市值對應2022年、2023年歸母淨利潤估值為17.8倍、15.8倍，均處於移動互聯網時代以來最低估值。長期看好騰訊各佈局及競爭力，維持「買入」評級。預計增值服務及網路廣告業務穩步增長，金融科技與企業服務業務將成為騰訊營收增長的重要引擎。中金公司則表示，給予阿里巴巴「跑贏行業」評級。