宏達電宣布2022年最新人才深耕成果：與培育全國中小學師資指標重點大學－國立臺中教育大學，共同合作將VR創新教學落實至中小學。首先為增進中小學教師運用5G／VR新科技的教學能力，輔導學校發展VR創新教學課程，將VR沉浸式體驗融入至教學情境中，未來各學校教師還能透過開放式的VIVERSE元宇宙平台進行交流與培訓，學生們也能獲得更多元的學習與探索內容。

「十二年國民基本教育」科技領域之課程旨在培養學生的科技素養，透過運用科技工具、資源，國立臺中教育大學攜手台中市北新國中進行VR融入單元教材學習體驗計畫，其中包含七、八年級自然科學生物領域－人體血液循環，以及九年級自然科學環境領域－月球盈虧現象。原本許多學生需要靠著死背才能勉強記住的大循環和小循環細節，現在藉由VR情境模擬教學，讓近90％的學生能正確填答不同器官內的微血管中物質交換的方向，許多學生也興奮表示使用VR學習很新奇，近距離觀察立體的器官，更能加深記憶。

至於「月球繞著地球公轉，而地球一邊自轉一邊繞著太陽公轉」這樣複雜拗口的天文敘述，也能透過VIVE一體機模擬操作不同的日﹑地﹑月相對位置，讓每位同學可完整理解「月球在繞地球旋轉的同時，不是一個單獨的圓周運動，因為地球也在動，所以月球需一邊追上地球，一邊完成繞地公轉的動作」。而依據「5G／VR學習滿意度量表」分析結果，近80％的學生認為VR讓學習變得更有趣，不但可強化學習動機也對學習效益大有助益。

HTC亞太區總經理黃昭穎則表示：「現代學子生活在科技應用日新月異與生活型態急遽變動的世界裡，因此科技教育已成為新時代的顯學與人才養成關鍵。HTC身為行業領導者，我們有責任為社會創造更美好的未來。現在透過VR給予台灣學生一個無限制的開放式學習模式，讓孩童從小學即能有機會在虛擬實境中獲得全新啟發，並賦予他們面對未來挑戰和自我增進的能力。同時，為了讓教師能更輕鬆將VR教材融入課程，HTC研發了VIVE Business Training中控平台及VIVE Create 兩項教學利器，讓VR教材成為教學的好幫手，老師也更能掌握學生學習成果。目前中控平台已成功導入台北市百間國中小學，協助教師以更直觀簡易方式進行VR課程教學。」