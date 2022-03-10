新竹市公共自行車YouBike2.0版升級計畫已在本月8日再由微簽單車公司得標，今年並將全面升級，最大特點是無電輕樁設計，讓站點設置更靈活、便利。（陳育賢攝）

YouBike於2016年正式進駐新竹市，目前全市已設65站，共計建置1540輛單車，使用人數超過710萬人次，顯示竹市人漸漸提升使用習慣，今年市府已簽下2.0版新合約，將功能性與便利性全面升級，除將站點增設至115站外，也將採無電輕樁設計，讓站點設置更靈活且廣泛。

市議員劉康彥指出，YouBike與新竹市政府的合約今年屆滿7年，這些年一直都會接到民眾希望增設站點的建議，他自己就曾提案在包括磐石中學、竹光國中、竹光國民運動中心等地周邊設站。

過去也計有14位跨黨派議員都曾主動建議增設站點，可見大家都認同公共自行車對市民的重要性，這些也都是市府考量新站點的重要依據。

他表示，未來升級有幾個方向，包含以後刷卡借車，有別於目前在車柱上感應，未來將改成車體感應，站體建置的過程中，不需額外拉電，提高設置的彈性與空間。

市府則指出，全國各縣市目前都全力升級公共自行車系統，今年適逢新竹市YouBike 1.0營運契約將在年底到期，為讓公共自行車服務更符合民眾需求，今年1月辦理公共自行車升級計畫公告招標，本月8日已決標，仍由微笑單車公司得標。

市府今年並提出竹市YouBike 2.0升級計畫，預計上半年在全市50處的YouBike 1.0站點旁增設YouBike 2.0車柱，採共站方式營運，2.0版並將借還車功能由車柱移至車機上，採1車1柱的無電輕樁設計，取代過去車柱必須挖路埋設電力管線並解決過去模組化時土地面積需求較大的問題，讓設站更輕便、靈活。

2.0計畫並預計在今年新增20站、明年再增30站，屆時竹市將增至115站，增站地點則以商圈、學校、住宅區、觀光景點為主，讓自共自行車功能發揮到極至。