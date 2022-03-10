高雄1名人妻小芳（化名）因急需錢，與丈夫策畫起仙人跳，由她誘惑男網友到家中，趁對方脫下褲子準備上陣時，丈夫衝入房間怒罵，藉此恐嚇取財，2人首次就成功騙得7萬元，5天後故技重施再次犯案，沒想到這次男方身上僅有900元，男方最後被逼迫典當機車、變賣手機，給出近6萬元。

判決書指出，小芳與丈夫因缺錢竟設計仙人跳，先由小芳透過交友軟體約A男出來並勾引上床，丈夫在突然衝進屋內罵A男「是不是上我老婆」、「如果不處理就找兄弟來處理」，最後取得A男帳戶7萬多元；小芳後來食髓知味，用同樣手法約了B男，但這次B男身上僅有900元，小芳與丈夫因此將B男囚禁起來。

小芳與丈夫後來找友人，友人欲以為小芳遭B男性侵，憤而一起想辦法詐財，B男最後被逼迫將機車典當取得2萬7千，還拿學生證辦蘋果手機轉賣得3萬2千，最後被放走才報警。

法官審理時小芳與丈夫均坦承犯行，被依恐嚇取財罪各判刑1年2月、1年，而該友人則稱不知道2人是「仙人跳」，強調自己僅是在幫忙朋友，事後已賠償B男9萬元，法官認為友人雖有參與恐嚇取財，但並沒有分到錢，因此輕判6個月徒刑、得易科罰金，緩刑2年，全案可上訴。