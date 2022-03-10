黃偉晉推出新歌〈水晶船〉MV。(愛貝克思提供)

黃偉晉將頭埋進水缸。(愛貝克思提供)

黃偉晉推出新歌〈水晶船〉MV。(愛貝克思提供)

黃偉晉去年推出首張個人專輯《CreaLife》叫好叫座，本月19、20兩天將舉辦《CreaLife》專輯簽唱會，他寫給粉絲的新歌〈水晶船〉MV今也上線，他將粉絲比喻為水晶船，這艘船沿路帶領著黃偉晉一同領略了許多不同的風景、去到不同的地方，他自許也能是歌迷的水晶船，無論大家在堅強或脆弱的時刻，都能陪伴在彼此身邊一同向未來前行。

談到新歌靈感來源，黃偉晉透露當初是在床上哼出來的，他表示當時遇到旋律快卡關時，在走投無路的情況下，一度還求助房間裡的水晶、礦石們，他笑稱當時ㄎㄧㄤ到詢問水晶：「誒你們覺得哪一句比較好聽？」還自問自答、天馬行空地說：「好像可以是不是，那就這一段囉。」爆笑的行徑，連自己都說「好瘋」。

而在拍攝MV時，導演也給黃偉晉一個新挑戰，就是他得閉氣、頭泡進一個水缸裡，沒想到這一幕讓黃偉晉吃足了苦頭，他整顆埋進水缸裡，不到30秒就快要被嗆到，他表示：「其實很難耶，我嚇到，我進去那個當下就超想要吐氣，因為你就可以感受那個水一直要往鼻頭衝、一直衝。」他笑說在過程中一度驚覺自己的臉變很猙獰，但內心又要一直跟水抗衡裝沒事，一度差點覺得自己快不行。

過程雖然辛苦，但有黃偉晉在永遠充滿歡笑。由於MV裡有很多顆鏡頭是黃偉晉要看著魚缸裡面的魚對嘴，正當他認真要對嘴時，赫然發現魚缸裡有一隻魚有一顆屎落在肛門外頭，當時他心想：「好醜喔。」還故意別開鏡頭不要看牠，但沒想到那隻魚太明顯了，一直拖著排泄物在他的眼皮下打轉，讓他看著看著，忍不住笑說：「MV剪出來不知道是不是那隻帶屎的魚在遊。」讓工作人員全笑翻。黃偉晉新歌〈水晶船〉MV在10號晚上10點首播。《CreaLife》專輯簽唱會，3／19 13：00在高雄夢時代夢想廣場、18：00台中廣三SOGO廣場、3／20 13：00台北西門紅樓前廣場前舉行。