縣府培育環境教育與觀光產業人才，開辦天文解說員培訓課程，近日又有13位學員通過認證，加入生態旅遊解說。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮夜晚較無光害適合賞星，縣府力推天文旅遊，去年起培訓「花現天文解說員」，已有20人取得3星級天文解說員資格，觀光處說，今年天文旅遊活動由「銀河‧螢河」活動拉開序幕，將與花蓮林管處合作，於大農大富賞螢季，結合賞星導覽及賞螢生態解說，讓遊客體驗感性的花蓮夜晚。

觀光處長張志翔表示，為培育環境教育與觀光產業人才，縣府去年開辦天文解說員及培訓課程，近日又有13位學員通過認證，總計已有20人取得3星級天文解說員資格，有導遊領隊、民宿業者加入培訓，縣府鼓勵學員將興趣轉化為專業，成為新世代協槓專業人才。

經營民宿業邱曉菁表示，能為住客導覽花蓮星空，為自營民宿帶來更多的附加價值，可以把興趣跟工作結合在一起，是人生中最棒的事。花蓮縣天文協會理事長陳冠榮建議，解說員持續精進理論與實務，仍可取得5星級解說員資格，為花蓮永續觀光與自然教育注入新活力。

張志翔表示，全台最美螢光海「2022大農大富賞螢趣」活動將於3月19日到4月17日展開，縣府與林管處合作「銀河‧螢河」觀星主題活動，將於3月25、26日及4月1、2日舉辦共4場次，將由花現天文解說員，引領大家漫談銀河，豐富花蓮夜晚。活動3月10日下午3時開放報名，詳細內容可上大農大富平地森林園區粉絲專頁。