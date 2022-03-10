順毅紙業公司負責人陳進步偕母親陳張抱今捐贈1輛復康巴士給新北市政府，這已是該公司捐贈的第3輛，陳進步表示，以弟弟陳進雍紀念號為名，希望讓弟弟遺愛人間；陳母說，109年也曾捐1輛給嘉義縣政府，感覺南部較缺復康巴士，「不過，都是給咱民眾使用啦！」

陳進步表示，弟弟2019年初赴大陸考察商機時，不慎受傷，返台後需定期預約復康巴士就醫，他幫忙訂車，新北市復康巴士數量雖多，但因使用者眾，有時也訂不到，興起何不再捐車？讓需求者多一個機會，因此於當年5月捐贈第2輛車給市府。

陳進步說，弟弟於去年5月間往生，與母親商量後，決定以紀念弟弟名義再捐贈1輛，希望他能遺愛人間，讓更多人受惠。日後，公司仍會持續公益活動。

代表受贈的新北市副市長劉和然表示，感謝董事長一家人的善行，陳進步經商之餘，也加入五工扶輪社，並曾擔任新北市陳姓宗親會理事長，是位非常熱心公益的地方人士。

劉和然也提到，這次受贈的復康巴士是第659輛，新北市復康車輛雖多，但身心障礙朋友也是全國最多，有17萬多人，其中半數屬行動不便者或失能長輩，必須使用復康巴士就醫、就業或就學，每輛車市府每年要編列80萬元的服務費，以委託營運，因此會妥善運用，來幫助有需求者。