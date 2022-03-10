華南金(2880)於今日(3/10)召開法人說明會，公布2021年度營運績效。由於子公司華南銀行利息收入與財富管理手收動能佳，以及華南永昌證券獲利大幅躍進，推升金控2021年度自結稅後淨利達172.04億元，創成立以來新高點，年增98.8%，每股稅後盈餘(EPS)1.30元，稅後股東權益報酬率(ROE) 8.82%、資產報酬率(ROA)0.52%。其獲利仍以華南銀行為主體，占比近8成，華南永昌證券及華南產險獲利貢獻占比提高至19%，同創歷年新高。華南金控2021年12月底總資產達3兆4,613 億元，年增11.6%，淨值達2,006億元，皆穩健成長且再締新猷。

展望2022，公司表示將順應市場狀況，掌握升息循環趨勢及疫後商機，再創豐厚收益及獲利。

華南銀行2021年度自結稅後淨利145.84億元，年增17.0%，主要係放款量能增加推升利息淨收益，年增30.21億元(+12.4%)；整體淨手收在財富管理強勁業務動能帶領下，年增11.08億元(+15.4%)，核心業務動能並進，海外獲利占比提升至36%。呆帳總提存金額 49.37億元，年減8.02億元，整體淨收益達412.15億元，年增率 9.4%，EPS 1.61元，稅後ROE 7.07%、ROA 0.46%，皆優於上年度表現。

在放款業務方面，華南銀行截至2021年12月底，全行放款餘額達2兆73億元，年增2,040 億元(+11.3%)，企金放款增加945億元(+11.4%)、個金放款增加786億元(+11.0%)、外幣放款增加309億元(+12.2%)，同步呈雙位數成長，中小企業放款和房屋貸款表現尤佳，年增率各達14.2%和10.0%。中小企業放款年增額位居全體金融機構首位，房貸餘額排名市場第6名，國內聯貸市場排名前5大，都更與危老融資餘額分居公股行庫第1名及第2名。

在手續費收入方面，2021年的資金寬鬆及多頭行情有助財富管理業務推展，華南銀行財富管理手續費收入寫下新紀錄達53.86億元，年增7.31億元(+15.7%)，帶動整體手續費淨收益成長15.4%。其中保險淨手收成長近3 成，占財管淨手收比重拉高至46%，基金淨手收年增16.0%，占比維持40%，保險手收仍維持泛公股行庫領先地位。

子公司華南永昌證券2021年度自結稅後淨利25.25億元，創歷年來新高，EPS 3.86元，稅後ROE 25.61%，ROA 4.14%。經紀業務市占率3.26%與融資餘額市占率4.45%，皆較上年度提升。