工業電腦大廠維田(6570)公告2021年全年營運成果暨董事會重大決議。2021全年合併營收8.74億元，稅後淨利1.07億元，分別年增44%與214%，每股稅後盈餘(EPS)3.58元，受惠工業電腦、工業顯示器需求強勁，以及中和新廠挹注營收貢獻，推升維田營收、獲利均創歷史新高。董事會通過110(2021年)年度盈餘分配案，預計每股將配發現金股利3元，以每股稅後盈餘(EPS)3.58元計，配發率超過八成；現金殖利率依3月10日收盤價42元計，為7.14%。

維田2021年產品線占比分別為：工業電腦64.62%、工業顯示器12.55%、工業主機13.87%，其他8.96%。產品銷售區域比重約為歐洲46.98%，美洲35.29%，亞洲16.71%及其他地區1.02%。維田進一步指出，因應國際原物料上漲，公司從去年開始逐季調整部分產品報價，積極優化產品組合，並進一步提高ODM/OEM專案比重，2021年毛利率為34%，與前年相當，然因營收成長，帶動毛利金額大幅提升，使得稅後淨利成長幅度高於營收的增幅。

維田為充實營運資金，董事會通過辦理現金增資案，計發行股數不超過300萬股；並決議發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總額上限新台幣1.5億元整，主要目的為償還銀行借款，增加自有資金來源，並強化財務結構、健全財務體質。

維田2021全年合併營收8.7億元，稅後淨利1.07億元，分別年增44%與214%，營業毛利2.99億元，營業利益1.21億元，稅前淨利1.27億元，本期淨利1.07億元，每股稅後盈餘(EPS)3.58元，主要受惠全球經濟復甦，工業電腦及工業顯示器訂單需求強勁，中和新廠稼動率滿載貢獻，加上有轉單及遞延訂單效應，帶動維田2021年營收、獲利均創歷史新高。

維田董事會今日通過110(2021年)年度盈餘分配案，預計每股將配發現金股利3元，以每股稅後盈餘(EPS)3.58元計，配發率超過八成；現金殖利率則依3月10日收盤價42元計，為7.14%，期將經營成果與全體股東分享。公司並於5月27日召開111年股東常會(採行電子投票)，地點位於維田科技辦公室(新北市中和區建一路186號15樓之一)。

展望2022，公司持謹慎樂觀看法，維田工業電腦訂單穩定且客戶黏著度高，公司積極與既有客戶合作研發新產品，拉貨動能大增，在市場需求持續擴張之下，營運規模可望再升級，帶動維田再戰新高。