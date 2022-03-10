隨著國內疫情趨緩，政府於7日起實施邊境鬆綁政策，開放外籍商務客來台，交通部長王國材昨（9日）亦表示，下半年有機會慢慢開放國際旅遊，讓民眾引頸期盼。一名男網友好奇，如果不能去日本的話，大家會想到哪個國家旅遊，引起網友熱烈討論，其中「到泰國旅遊」為最多網友的首選。

一名男網友昨天在PTT八卦板發文，認為在不久的將來，應該就可以出國旅遊了，但以前去日本太多次了，這此想到不同的國家走走，因此好奇「如果不能去日本的話，大家會選擇去哪個國家旅遊呢？」

貼文一出，立刻引起網友熱議，「除了日本，往遠一點的地方跑都很好玩」、「香港不錯阿，燒臘我來了」、「年輕人就是要往歐洲跑啊」、「紐西蘭，歐洲都好啊」、「和戰爭無關，但個人想去烏克蘭的普里皮亞季看看很久了」。

其中，到泰國旅遊為最多網友的首選，「泰國吧」、「秒選泰國」、「泰國真的好玩」、「泰國很chill啊」、「泰國不會讓人失望，很多好玩的」。也有人表示，「有錢去哪裡都好玩」、「過去那些人很多的旅行熱門景點，現在去玩應該有很不同的感受吧」。

實際上，泰國早在去年11月就啟動了「Test and go外國旅客入境免隔離計畫」，旅客入境後只要接受2次PCR核酸檢測且結果為陰性，即可離開旅館自由活動。為吸引更多外國旅客前來，2月23日泰國政府宣布，3月起旅客入境後自行進行ATK快篩即可，並降低入境所須保額。