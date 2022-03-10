俗話說一樣米養百樣人，有些人將人際關係拿捏得恰到好處、客氣周到，但不代表他們能任人欺負，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，雖然與人為善，但是對待刻薄之人也不會太客氣，千萬別指望他們會忘記。

▍天蠍座

天蠍座是帶刺的玫瑰，雖然與人為善，但也不是寬容大度的人，不會讓別人欺負到自己頭上。得罪了天蠍座，雖然他們當下不會有太歇斯底里的戲劇性反應，但是他們早就默默記在心裡，如果哪天讓他們找到機會，天蠍座就會讓你付出應得的代價。

▍金牛座

金牛座個性憨厚老實，加上好相處，好像不會跟別人發火，總是笑臉迎人，因此交友廣闊、人緣極佳，但這不代表他們好欺負，一旦真的惹怒金牛座，他們會直接一秒暴怒，跟平常溫吞和善的形象判若兩人。

▍雙子座

雙子座個性豪爽，總是一副不拘小節的樣子，但其實他們只是把所有的情緒都埋藏在心裡，對外展現的模樣只是他們願意被人看到的一面。一旦得罪了雙子座，他們會一筆一筆像記帳一樣記下來，時間到了就會出手報復，不可能平白受到欺負還默不吭聲。