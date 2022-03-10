新壽前董事長吳東進遭檢舉被停職後仍干涉新光集團業務，金管會銀行局長莊琇媛今天宣布，認定新光金和子公司違反公司治理，對新光金處以糾正、新光金董事長許澎停止董事職務3個月。
2020年9月新壽投資出現重大疏失，遭金管會重罰新台幣2760萬元，時任新壽董事長吳東進遭金管會停職，不過2021年吳東進遭檢舉仍干涉新光金旗下子公司人事及經營決策，形同影子董事，金管會去年11月15日函請新光金3席獨立董事對檢舉函內容啟動調查。（編輯：林淑媛）1110310
新壽前董事長吳東進遭檢舉被停職後仍干涉新光集團業務，金管會銀行局長莊琇媛今天宣布，認定新光金和子公司違反公司治理，對新光金處以糾正、新光金董事長許澎停止董事職務3個月。
2020年9月新壽投資出現重大疏失，遭金管會重罰新台幣2760萬元，時任新壽董事長吳東進遭金管會停職，不過2021年吳東進遭檢舉仍干涉新光金旗下子公司人事及經營決策，形同影子董事，金管會去年11月15日函請新光金3席獨立董事對檢舉函內容啟動調查。（編輯：林淑媛）1110310
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