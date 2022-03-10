俄烏衝突引發了金融市場震盪，加劇了全球經濟復甦的不確定性。科法斯表示，大宗商品價格的上漲會加劇長期高通膨的威脅，帶來更多停滯性通膨及社會動盪的風險！

科法斯預測，2022 年俄羅斯經濟將面臨 7.5％ 的重度衰退，並將俄羅斯的風險評級下調至 D（極高風險）。除了俄羅斯之外，歐洲經濟體面臨的風險最大，估計 2022 年通膨率至少會增加 1.5 個百分點，而 GDP 成長則可能降低 1 個百分點。再加上全面削減俄羅斯的天然氣供應，可能會使 GDP 損失至少 4 個百分點，從而導致 2022 年歐盟的 GDP 成長趨近於零，甚至可能出現負成長。

這場俄烏衝突可能進一步導致能源與大宗商品市場緊縮，科法斯說，俄羅斯是世界第三大石油生產國，第二大天然氣生產國，同時也是鋼、鎳和鋁的前五大生產國。此外，該國亦是全球最大的小麥出口國（幾乎占全球貿易總量的 20％）。另一方面，烏克蘭是玉米（第六大）、小麥（第七大）、向日葵（第一大）的主要生產國，並且是甜菜、大麥、大豆和油菜籽的十大生產國之一。

入侵行動開始當日，全球金融市場便應聲大幅下跌，石油、天然氣、金屬以及食品大宗商品的價格也隨之飆漲。隨著最新局勢的發展，布蘭特原油價格自 2014 年以來首次突破每桶 100 美元，而代表歐洲基準的荷蘭 TTF 天然氣價格則於 3 月 4 日飆升至 192 歐元，創下新高。

科法斯說，儘管大宗商品價格的高漲已被確立為破壞經濟復甦的可能風險之一，但衝突的升級可能會拉長大宗商品價格持續上漲的時間，進而加劇長期高通膨的威脅性，從而提高了已開發及新興國家的停滯性通膨和社會動盪的風險。

就個別產業看，科法斯說，本就已因各種能源短缺以及大宗商品和原料（金屬、半導體、鈷、鋰、鎂等）價格居高不下而處於緊繃狀態的汽車業，這場危機所帶來的衝擊無疑是雪上加霜。烏克蘭汽車工廠則為西歐的主要汽車製造商供應原料：有些歐洲工廠宣布停工，而全球各地的其他工廠已經因晶片短缺而計劃停產。因此，汽車、運輸或化工等部分行業都會受到衝擊。

至於油價大漲之後，航空公司、海運公司及鐵路貨運都將受到波及。科法斯說，其中又以航空公司所面臨的風險最大。首先，燃料估計約佔其總成本的三分之一。其次，歐洲國家、美國和加拿大已對俄羅斯航空公司關閉其空域，而俄羅斯亦作出反擊，同樣也禁止歐洲和加拿大的飛機進入其領空。這意味著航空公司將不得不選擇更長的飛行路線，因此成本也會更高。由於航空公司的收入仍受疫情影響而持續下降，因此最終將會導致航空公司幾乎沒有成本上漲的空間。

科法斯也預期，石化原料將變得更加昂貴，而天然氣價格的遽升將衝擊肥料市場，從而影響整個農業食品產業。