台灣國民內衣店EASY SHOP進軍超商平台賣內衣！EASY SHOP繼去年底全台首家數位體驗店開幕後，2022年持續進行線上線下雙向展店，為擴大電商布局，今年將目標瞄準超商通路，首波搶進名列台灣消費者最常使用的超商通路 APP 之冠的全家便利商店，與其旗下「好開店」平台合作。

這也是EASY SHOP繼進駐「momo購物網、蝦皮商城、yahoo!購物中心、yahoo!超級商城、東森購物ETMall、PChome24h購物、遠傳friDay購物、PayEasy」等台灣主要電商平台，站穩台灣電商平台內衣市佔率龍頭地位之後，首度在超商平台賣內衣！

EASY SHOP表示，不僅看好全家便利商店旗下電商平台陣容堅強，更加上「全家」金流、物流系統與實體通路整合的優勢，首先與「好開店」合作在全家實虛平台的整合下擴大觸及更多元的客群。

即日起，消費者便可透過全家便利商店旗下『全家FamiPort機台』、『全家FamilyMart app（好好逛電商市集）』、『全家MyFamiport app（好好逛電商市集）』下單，並可自行選擇全家便利商店 指定門市取貨付款，除可享快速、便捷的購買服務樂趣外，並同時享有全台近百家EASY SHOP門市的售後服務保障。

首波EASY SHOP也同步釋出最夯的商品「石墨烯魔塑褲」，此款商品是EASY SHOP旗下通路最熱賣且經常一上架便缺貨的主力新品。本次優先為全家「好開店」備齊貨品，即日起至3/31止，消費者可享EASY SHOP石墨烯魔塑褲優惠價1,422元。