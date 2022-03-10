匯鑽科（8431）今日公告2月合併營收0.85億元，較去年同期減少3.4％，主要在於大陸廠2月份工作天數受到農曆年假影響，較去年同期減少約四分之一所致，唯公司3C產品、商用硬碟及無線藍芽耳機（TWS）等三大產品線在自動化及優化效益逐步顯現下，日均表面處理業務量較去年同期明顯增加。

匯鑽科表示，2月份三大產品線出貨量以硬碟成長較為明顯，年增率約10％，主要受惠雲端運算及資料中心對商用硬碟需求持續增加，以及泰國廠農曆年節期間維持全線正常生產，帶動硬碟表面處理業務量穩健成長。

此外，公司於去年第四季開始調高硬碟表面處理價格，反映上游原料及化學品漲價，並完成自動化設備升級與產線調配優化作業，預估今年硬碟相關的表面處理業務量可望持續增加。

匯鑽科表示，隨公司珍珠鎳表面處理製程的良率及效率同步提升，美系3C客戶高階珍珠鎳表面處理業務部份，近期從新款智慧型手機Type C相關零組件，延伸至平板、筆電等產品，帶動公司1-2月份珍珠鎳的日均表面處理量需求。

在無線藍芽耳機TWS方面，公司近期完成美系客戶高階經典款及旗艦款TWS產品認證，獲得客戶全系列無線藍芽耳機表面處理訂單，由於美系客戶無線藍芽耳機對表面處理的精細度、安全性及低功耗的要求較高，公司身為全球珍珠鎳表面處理龍頭廠商，可望持續受惠此一商機，今年美系客戶TWS相關的表面處理業務可望持續提升。

展望2022年，匯鑽科持審慎樂觀態度，以目前訂單狀況來看，3C、硬碟及TWS三大產品線出貨量可望持續增加，公司今年開始切入伺服器散熱模組、通訊電子連接器及車用電子相關表面處理市場，預估下半年可望陸續進入終端產品驗證與試量產階段，唯公司將持續密切觀察國際情勢變動及疫情最新發展，即時調整中國及泰國廠區生產策略及產線配置，並因應上游原物料漲價及供貨情形，動態調整出貨價格，充分反應生產成本變動，維持公司營收獲利成長動能。