全球最大家族藥廠百靈佳殷格翰（BoehringerI ngelheim）10日宣布，攜手生技中心主辦的「百靈佳殷格翰生醫新創獨角獸Grass Roots支持計劃」，共有6個來自於產學研界團隊入圍；此次參選的169件作品中，半數為新興技術、平台技術、數位健康類別，顯現出台灣領先全球的高科技產業，正在現今生醫技術研發中扮演非常重要的角色。

台灣百靈佳總經理邱建誌表示，透過這次生醫新創支持計劃，已成功的讓世界看見台灣的研發能量既深厚且廣闊！169件投稿作品中，都展現出創新的價值，除了有新創團隊將台灣傑出的晶片與3D影像技術運用於臨床試驗與疾病診斷外，更有新治療成分、機轉與再生醫藥的發現，加上豐富而深具潛力的纖維化疾病治療可能，許多更是針對目前醫療上尚未被滿足需求的新興解決方案，將可為醫學發展與病人福祉帶來莫大助益。

百靈佳的Grass Roots支持計劃，是自2021年底開始收案，歷經兩個月的收案，總計169件生醫新創投稿，經過百靈佳殷格翰總部創投、跨界研究團隊與商業發展團隊評選，獲得青睞團隊橫跨學界、業界及醫界，其中更有醫學與高科技產業合作的跨界組合。

入圍的6個團隊為：

● 中國醫藥大學佘玉萍副教授團隊：獲選專案針對癌症轉移機制，研發小分子標靶抑制劑來抑制轉移發生，希望對高死亡率而有「癌王」之稱的胰臟癌治療與病人做出貢獻。

● 台北醫學大學與清華大學「器官晶片/替身醫療」團隊：以晶片模擬腫瘤的微環境來提供藥物進行臨床試驗，創造藥物研發的劃時代全新平台與可能。

● 台灣大學藥理學研究所楊鎧鍵醫師團隊：透過抑制造成器官纖維化疾病小分子的配適體，廣泛造福心臟纖維化、肺纖維化、腎臟纖維化與肝臟纖維化等疾病患者，藉此讓世界看見台灣的生醫高度。

● 安基生技：針對特發性肺纖維化（IPF）開發的HDAC6專一抑制劑，目前看到可降低發炎、纖維化不正常蛋白沉澱……等效果，獲得IPF目前主流治療藥物提供者──百靈佳殷格翰肯定，對公司開發團隊有非常大的意義。

● 何志煌博士：針對老化相關疾病的mRNA再生醫藥可謂十年磨一劍，一旦成功將會世界級的人類福祉，其前瞻性獲得肯定。

● 捷絡生技：結合台灣傲人的3D組織影像技術，以統整病理影像資訊、基因資訊、各式蛋白質分析資訊……而成的平台來幫助醫生能夠進行更精準的癌症診斷。

百靈佳殷格翰Grass Roots 支持計畫，自2015年以來已提供全球超過300個創新團隊支持與輔導。繼德國、美國、加拿大、英國、法國、日本與奧地利，台灣為全球第八個引進「Grass Roots支持計劃」的國家。