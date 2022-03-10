北高雄第一件公辦都更、「高雄市左營區機關用地（機20）單元1、2土地都市更新事業公開評選實施者案」，10日招商，全案基地1.8公頃，預估可引進100億元的投資規模，興建好宅。

「高雄市左營區機關用地（機20）單元1、2土地都市更新事業公開評選實施者案」招商說明會，10日由高雄副市長林欽榮主持，吸引36家、近60位地產開發、建設公司及公會等潛在投資者參與。

林欽榮表示，高雄市未來以布局半導體S廊帶、以及5G AIoT產業雙軸發展，「機20公辦都更」基地位處S廊帶沿線，近高鐵站、連結國道高速公路，且周邊有榮總醫療生活圈及商圈與學校，發展住宅，具備吸引高科技人員及醫師居住的優勢，為北高雄精華地段。

他說，經過高市府團隊協力合作，環保局先行搬遷、工務局進行綠美化整地及都發局辦理都市計畫變更，透過公辦都市更新權利變換方式，與民間合作投資，促進地方公益設施建設。

至於國有地部分，林欽榮指出，國有財產署同意參與都市更新，其分回權益，將以撥用方式，讓高雄市政府做為社會住宅使用，未來，合計將引入200戶社會住宅、社區型日照中心等社福設施等，提高此一公辦都市更新招商案的公益價值。

他說，此一者更，對投資者而言，基地100％公有地，加上都更168專案的政策協助，可加速更新作業時程，讓原舊水肥場土地，華麗轉身。

林欽榮表示，全案評估投資規模達100億元以上，為了表示高市府廉政推動都更投資案的決心，也讓投資者受到公正、公平、公開的保障，除了都發局已同步執行廉政平臺計畫，廉政署、地檢署與台灣透明組織協會等，也一起宣示成立廉政平臺，強化外部監督及參與機制。