烏樹林段668-1地號的排水溝是永安漁業養殖生產區主要排水渠道，將新建閘門，連通竹仔港排水。（邱志偉服務處提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市永安區是養殖業重鎮，但近來極端氣候影響，大雨造成淹水恐令養殖業者損失慘重。對於排水問題，民進黨立委邱志偉爭取漁業署經費補助，將針對永安區的新華、新港及永安三個養殖專區做排水改善，工程將在5月動工，完工後將能加強養殖生產區排水，改善魚塭淹水的問題。

邱志偉表示，永安漁業養殖面積廣大，養殖的石斑、虱目魚品質優異，為保障漁民的財產安全，因此，養殖生產區的排水問題需要相關單位更多經費改善，地方漁民陸續提出的訴求，都已經多次邀請漁業署、高雄市海洋局到現場勘查，確認確實有改善需求，因此請漁業署盡快核定經費補助。

漁業署在近期核定三件工程總經費803萬，漁業署補助401.5萬元。邱志偉說，經費到位後工程需盡快動工，由於汛期將屆，愈早完工就能愈早發揮排洪功能，保障漁民的生命財產。

公溝是新華漁業養殖生產區主要的排水渠道，但保安路7巷緊鄰養殖生產區的排水閘門老舊需儘速改善；海洋局表示，此案編列300萬經費，除了老舊的閘門改善外，另外還會新設一處閘門，讓生產區的排水更佳，漁民訴求要裝設電動閘門，會有電費支出、容易故障等問題，因此會加強與漁民溝通，以穩定可靠的手動閘門為優先考量。