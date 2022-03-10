北高雄第一個公辦都更案「高雄市左營區機關用地（機20）單元1、2土地」，今天舉辦招商說明會，基地位於半導體S廊帶沿線、車程10分鐘可到台積電，區段位置精華，未來引進民間投資蓋大樓，供辦公及日照、社會住宅等多元設施利用，投資規模達100億元以上。

左營機20用地3月7日公告招商，10日舉辦高雄場招商說明會，現場包含高永、城揚、浤圃、麗晶、隆大、永信、崑庭、聯上、慶旺、清景麟等在地知名建商皆到場，另有台中豐邑建設、台南富立建設參與，共吸引36家、近60位地產界土開、建商及公會等潛在投資者參加，預計7月4日截止收件。

基地位於大中路與民族路口，前身是水肥廠、瀝青廠，高雄市副市長林欽榮指出，這是過去社區嫌惡設施的華麗轉身，區段位置精華，位於S廊帶沿線，車程約10分鐘可到高鐵左營站、未來台積電廠區，走路5分鐘就到榮總醫院，為北高雄精華地段。

林欽榮表示，機20面積達1.8公頃，全區劃設單元1、2二塊基地，面積各7077平方公尺，分2標一起公告招商，透過公辦都市更新權利變換方式與民間合作投資，未來單元1公益設施將有養工處、挖管中心辦公室；單元2將有日照機構、社區日照中心和200戶社宅，提供公共服務，同時配合都市更新168專案的行政協助，明確規範3年內取得建造執照、4年內取得使用執照，並容許有1年的合理展延期限，加速推動更新事業的執行效率。

高雄市都發局長吳文彥表示，隨台積電即將進駐及橋頭科學園區開發，預計引進員工及周邊區域衍生就業人口約6.6萬人，具備吸引高科技人員及醫師居住的優勢。

今天參與招商會的大高雄不動產開發公會理事長林詠盛表示，市中心土地取得困難，機20地段非常好，都更容積獎勵最高可達基準容積1.5倍，不過目前營建業缺工、缺料情形非常嚴重，要考慮如何克服不利因素。高雄市建築經營協會理事長呂萬卿表示，機20前身是水肥廠，公辦都會之後對當地市容會是一個很大提升，難得的市區素地也是很大的發展機會，吸引不少建商參加。