睽違2年的高雄內門宋江陣活動復辦後，高雄市政府觀光局今(10)日再釋出將於3月26日在順賢宮強勢登場的「宋江大宴」驚喜，邀請台北有台菜王子封號的金牌主廚黃景龍、內門阿隆師湯富隆、阿机師吳義雄、美花師陳美花，南北四大主廚一齊現身內門順賢宮，搶先曝光全台首辦大型戶外桌筵菜單，現場端出豐盛菜色，色香味俱全令人垂涎三尺，觀光局呼籲廣大老饕朋友，升級版的手路菜桌筵席每桌1萬2000元，數量有限趕快上網手刀預訂，一生一定要體驗一次內門總舖師辦桌！

隨著疫情趨緩，觀光局宣布復辦睽違2年的高雄內門宋江陣，並推出集結南北四大總舖師辦桌「宋江大宴」，特別邀請台北「儂來餐廳」黃景龍、內門阿隆師湯富隆、阿机師吳義雄、美花師陳美花等四大名廚同場較勁；觀光局強調，這一次不只是戶外的大型辦桌宴，同時，也是在後疫情時代唯一一次可以在戶外百人辦桌的台灣風貌，更是要讓大家在訂桌後吃到台灣精神、高雄價值以及內門文化。

圖說:.觀光局孫春良副局長與宋江大宴四大總鋪師吳義雄、陳美花、湯富隆、黃景龍(左至右)邀請民眾一起到內門體驗辦桌料理(觀光局提供)

總舖師們使出渾身解數，將手路菜端上桌，提出菜單時也是絞盡腦汁，除了兼顧在地食材的運用更要呈現宋江文化的內涵，在菜色定名上花了極大的功夫，充滿詩意的七字箴言，包含麒麟瓊漿龍虎班、龍虎生風錦繡拼盤、臥虎藏龍一品封、珍品羅漢魚翅羹、椒鹽美極海大蝦等，4桌共40道不重複的美味佳餚料理，各有特色，黃景龍師傅的「五味醋溜香酥鰻」特別使用南部新鮮食材，搭配父親傳承獨門醬汁，已具45年掌鼎經驗的陳美花師傅也特別帶來炸滷費工夫的「臥虎藏龍一品封」，內門阿隆師湯富隆帶來具內門羅漢門辦桌特色，俗稱辦桌二路菜的「鴻運當頭魚翅羹」，以及吳義雄師傅現場展演畫龍點睛開菊花的料理「鳳凰五寶築皇巢」等，都讓人食指大動。

觀光局表示，每位主廚負責15桌，計60桌，民眾參與以桌為單位，採預約制，一桌美味價新台幣12,000元，售完為止，往年的辦桌宴一推出就預訂秒殺，想要品嚐總舖師道地精緻手路菜，要把握機會搶訂，避免向隅！

觀光局表示，3月26日當天配合宋江大宴，也安排「宋江大好．現正英雄」主題精采演出，包含在地傳統內門國小宋江陣、曾參與多屆創意宋江陣頭大賽的國立台灣戲曲學院、台北市立大學，以及樹德科技大學等隊伍再次回歸宋江舞台展演，讓預訂宋江大宴的民眾享有專屬大型戶外跨界藝陣表演。