集集鎮樟腦出張所修建工程，10日動土，第1期工程預計明年3月完成。（廖志晃攝）

建築師景雅琦，說明樟腦出張所修復進程。（廖志晃攝）

集集鎮樟腦出張所與日式建築群有11棟，是全台唯一保存完整的樟腦出張所，將投入2億元分3期進行修復，其中，文化部補助1.6億元，集集鎮公所自籌4000萬元配合款；第1期2棟木構建物修復工程，預計明年3月完工。

集集樟腦出張所設立於1898年，當時是水里鄉、信義鄉樟腦產業的物流中心；樟腦出張所建築群修復暨再利用工程，10日動工；集集鎮長陳紀衡表示，集集樟腦出張所日式建築群，是全台唯一保存最完整的樟腦出張所，極富歷史文化價值，不僅以修復為目標，更希望透過文化資產場域活化再利用，連結集集地區歷史脈絡與當代生活，打造成文創空間。

陳紀衡表示，全國各地歷史建築修復，都是由縣市政府主導，樟腦出張所修復則由集集鎮公所主辦，也是全國唯一；他感謝文化局的鼎力相助，也希望未來縣府能做更多，一起打造南投新亮點。

樟腦出張所修復後，將重現樟腦產業機具及文史空間，還原歷史現場，以提煉樟腦為主題的住宿空間、農食文創及餐飲區、藝術家進駐及表演等多元使用。

建築師景雅琦表示，磚造宿舍區希望趕在今年暑假前完工，讓藝術家進駐，2棟日式木構建物預計明年3月完工；樟腦出張所修復以「修舊如舊」為原則，要運用百年前的傳統工法，是最困難的部分，但也會利用新工法、新科技補強結構、消防及防蟲等，並在日式庭園之間規畫櫻花道；歷史建築修復期間，將邀請國中小學生及相關科系大學生，參與拆解與重組的過程。