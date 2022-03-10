嘉義市「漂亮寶貝」美女議員戴寧被控以胞弟及親友當人頭詐領助理費，嘉義地檢署9日搜索其服務處、住家等8處地點，傳喚戴寧、7名助理及4名證人共12人，檢方連夜複訊戴寧至今天凌晨，初估詐領金額約500多萬元，檢方以她涉犯貪汙罪嫌重大，有串證之虞聲請羈押，院方今天下午4時多開完羈押庭後，諭知80萬元交保。