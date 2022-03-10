疑詐領逾500萬助理費 美女議員戴寧80萬交保 16:492022/03/10 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市「漂亮寶貝」美女議員戴寧被控以胞弟及親友當人頭詐領助理費。（資料照，廖素慧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市「漂亮寶貝」美女議員戴寧被控以胞弟及親友當人頭詐領助理費，嘉義地檢署9日搜索其服務處、住家等8處地點，傳喚戴寧、7名助理及4名證人共12人，檢方連夜複訊戴寧至今天凌晨，初估詐領金額約500多萬元，檢方以她涉犯貪汙罪嫌重大，有串證之虞聲請羈押，院方今天下午4時多開完羈押庭後，諭知80萬元交保。 「3連霸」美女議員疑涉詐領數百萬助理費 3名助理交保 嘉義「3連霸」美女議員涉貪 疑詐逾500萬助理費遭聲押 #戴寧 #交保 #美女議員 #詐領 #80萬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭縣府2官員疑涉貪遭押近2個月 各以15萬交保 10:572022/03/09 社會 向光電業者索賄680萬 台西鄉長收押 04:102022/03/10 社會新聞 「3連霸」美女議員疑涉詐領助理費 遭檢調搜索 12:362022/03/09 社會 嘉義縣民雄鄉代會主席遭起訴貪汙罪 今120萬元交保 19:112022/03/01 社會 涉詐助理費 南市議員蔡淑惠25萬交保 04:102022/03/10 地方新聞 藍南市「七連霸」議員蔡淑惠疑涉助理費案25萬保釋 2助理聲押 09:432022/03/09 社會 捲入詐領助理費案 南市議員蔡淑惠遭搜索約談 04:102022/03/09 地方新聞 獄中繼續貪！高市前議員靠女兒再詐449萬助理費 遭重判10年5月 12:532022/03/02 社會 花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍涉貪 遭裁羈押禁見 21:002022/03/09 社會 陸企高薪挖走10工程師 聚力成首席財務長15萬交保 07:152022/03/10 社會 宜蘭縣長林姿妙涉弊獲交保 檢察官提抗告被高院駁回 18:532022/03/02 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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