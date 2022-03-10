對於是否參選桃園市長，國民黨台北市議員羅智強不否認陷入天人交戰，無法下最後的決定。他決定展開「1000公里傾聽桃園」之行，一步一腳印，走遍桃園大街小巷，傾聽桃園市民的聲音，向桃園朋友請益，請大家再給一點時間。在行腳中，再做出是否參選桃園市長的最後決定！

羅智強在臉書表示，他聽到很多支持者希望他參選桃園市長的聲音。但對於要不要參選桃園市長，他不否認陷入了天人交戰，也不知道他是不是能讓桃園贏的最佳人選。因為桃園有三位在地立委：魯明哲、萬美玲、呂玉玲，都是非常優秀的人選。吳志揚、陳學聖、孫大千三位同志，也頻頻被點名，也都是一時之選。

羅智強自問，他若參選，會比他們更有勝算、更合適嗎？這些問題都在他心頭縈繞。所以590公里謝票結束後，並沒有停下休息，諮詢了許多桃園的意見領袖、民意代表，也告知了黨中央，許多支持者希望我參選桃園市長的強烈心聲。

羅智強提到，一位前輩點破了他的躊躇，「兼聽則明，偏信則暗」，走進桃園，再做決定！在做決定前，不妨用徒步全台590公里的精神，一步一腳印，面對面彎腰聽聽桃園市民的想法，看看桃園、聽聽桃園、了解桃園人的夢想和憂慮。再決定選或者不選，這才是比較負責任的做法。

所以，羅智強決定，展開「1000公里傾聽桃園」之行，一步一腳印，走遍桃園大街小巷，傾聽桃園市民的聲音，向桃園朋友請益。在行腳中，再做出是否參選桃園市長的最後決定！