朴丙垠在片中飾演數學老師，也開玩笑地表示自己到現在還是搞不懂數學。（車庫娛樂提供）

韓國年度催淚鉅獻《奇怪的數學家》由《超＂人＂氣動物園》編劇攜手《南山的部長們》發行團隊精心打造，敘述一名脫北的天才數學家（崔岷植飾）隱藏自己的身分，在一所私立高中當警衛，後來遇見了放棄數學的學生（金東輝飾），展開一段動人的故事。不只「國寶級影帝」崔岷植令人動容的精湛演技徹底打動觀眾的心，溫暖療癒的故事情節，以及逗趣幽默又發人省思的臺詞，都令觀眾直呼趣味、感動、撼動人心一應俱全。在韓國上映首日空降票房冠軍，在韓國知名電影網「NAVER MOVIE」觀眾評分高達8.87分， 「DAUM MOVIE」觀眾評分8.4分，CGV電影院觀眾滿意度更高達97％，口碑沸騰！

該片是崔岷植睽違3年回歸之作，他在片中飾演一名天才數學家，但他卻坦言自己在學生時期就放棄數學了，他表示：「我很早就放棄數學了，覺得只要會加減乘除的話就能活下去。詮釋『數學天才』這個角色時，覺得臺詞很難，常常喊著『這到底在說什麼啊』跑去問導演，結果導演也說他不知道！」導演也透露自己是名「數放家」（數學放棄家），但在拍攝這部作品的過程中，也覺得數學是門有趣的學問，跟大家的生活息息相關。崔岷植還透露：「在演這個角色時，還想起學生時期曾被數學老師斥責的回憶，再次遇見數學這些數字時，雖然很開心，但心情有點微妙呢！」

另外，《屍戰朝鮮》朴丙垠（韓方已正名，前譯：朴秉恩），這次在《奇怪的數學家》中飾演十分重視成績的數學老師「金根浩」，但他開玩笑地說：「我從以前就不太擅長數學，到現在還是搞不懂！」為了詮釋數學老師一角，朴丙垠也事先做了不少準備，他透露：「我在YouTube上看了很多的數學老師講課的影片，若說以前的老師看起來較有權威性，現在的老師則像學生的朋友一樣。為了詮釋這個像朋友一樣的老師角色，費了不少心力。」接著表示：「非常感激能給我劇本，起初看到片名時，十分好奇是什麼樣的故事。數學給人一種沉悶、艱澀的感覺，但在這部作品中，數學只是個媒介，重點是放在『學成』和『智宇』兩人漸漸去了解何謂友情、愛情的故事。」電影下週五（18日）在台上映。