10日，日本索尼電玩部門以及任天堂異口同聲表示，在俄羅斯大軍長驅直入烏克蘭時，已暫停出貨電玩軟硬體至俄國。

以生產PlayStation 5著名電玩業者索尼指出，已暫停在俄羅斯推出跑車浪漫旅7(Gran Turismo 7)賽車遊戲，以及關閉當地電玩商店。同時，索尼也捐贈200萬美元給俄烏衝突中無辜受害者。

另外，暫停出口所有商品至俄的任天堂表示，現在看起來，物流運輸以及銷售送貨都會面臨相當大的挑戰。

任天堂指出，由於地緣政治不安穩，原訂4月8日Switch遊戲機的GBA大戰1+2重製版遊戲(Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp)，也將延後發行。由於這款最新遊戲涉及軍事戰略，外界臆測任天堂是要避開目前敏感時刻。

上周，任天堂在支付供應商暫停以俄羅斯盧布進行交易之後，其在俄國的數位發行平台eShop就處於網路維修狀態。