追蹤美歐股市大漲走勢，港股周四彈升，亞洲主要股市集體反彈。然美股期貨轉跌，港股午後縮窄升勢。

周四香港恆生指數收跌262.55點或1.27%，為20890.26點。國企股(H股)跌66.24點或0.92%，為7255.82點。

汽車股升5.2%，為表現最好的板塊。廣汽升4.4%，小鵬汽車升6.7%，理想汽車升8.6%，恆大汽車漲7.1%，吉利汽車升1.4%。

歐盟加大能源轉型的議題持續發酵，太陽能股上漲，保利協鑫漲10.8%，陽光能源漲44%，順風清潔漲16%。

Soho中國漲8.3%，該公司以七折價錢出售北京上海兩地部分物業，收入全數用於降低負債。

美團跌2.9%，阿里巴巴跌0.2%，騰訊跌0.1%。內地的法奧機器人完成B輪融資，美團和阿里皆有參與。

舜宇光學跌1.7%，報142.3港元。大和發表報告，稱自駕和電動車對鏡頭需求仍強勁，加上獲得iPhone和iPad訂單，維持舜宇12個月目標價270港元。

油價急挫，油氣股下滑2.5%，為表現最差的板塊。中石油跌3.8%，中海油跌4.7%。