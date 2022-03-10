儘管車廠不斷推陳出新，每隔一段時間就有新車推出，但仍有不少經典車款透過拍賣會競拍方式，拍出超越新車的驚人價格。近日美國佛羅里達州的拍賣會上，一輛1967年出廠的Toyota 2000GT拍出253.5萬美元（折合新台幣約7100萬）的新天價，一舉刷新日系車款歷史最高拍賣紀錄。

Toyota 2000GT在Toyota的品牌歷史中地位非凡，是日系四大神獸跑車之一。這輛拍出天價的Toyota 2000GT在1967年出廠，序號證明是當時第一批出產車輛，此外，它還Shelby為SCCA C賽事生產的賽車之一。

Toyota-Shelby 2000GT最初為美國展示用車，之後被送到Shelby，專門為賽事打造，最大馬力調整至210匹，配上賽車用化油器及五速手排變速箱，還有著限滑差速器配置，並在1980年進行車身修復保存到現在。

此前日系車款最高拍賣紀錄一直由2020年的Toyota Supra所保持，拍出210萬美元的價格；而Toyota-Shelby 2000GT在拍賣前已經掀起市場熱議，預估價格會介於275萬到350萬美元之間，但最終僅拍出253.5萬美元，不過仍創日本車款在拍賣市場中的歷史新高。