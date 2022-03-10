鼎固控股(2923)受惠上海嘉定大型複合式住商造鎮中住宅建案「匯景華庭三期」，2月下旬啟動交屋作業，推升鼎固2月營收達29.16億，年增862.31%，前2月營收約34億元，年增357.88%。

大陸房市近期逢高檔整理，但上海房市有人口持續淨移入的剛性需求基本面支撐，鼎固總經理張能耀表示，鼎固建案項目多位在上海，上海因具優越國際經貿地位、受到此波大陸房市調控影響不大，鼎固建案銷售持穩，可達公司目標。去年大陸政府對房企祭出三條紅線，財務槓桿過高的房企深受衝擊，但鼎固營運策略推案較為謹慎、且地產布局多在上海，住宅銷售多可維持佳績，商用不動產租賃收益亦穩定，財務結構受到銀行團肯定。

去年由北富銀和星展集團統籌主辦鼎固旗下富樂國際6.6億美元聯貸案，超額認購率達1.75倍，為去年不動產開發商在台募集規模最大的美元聯貸案。

「匯景華庭」為鼎固上海嘉定大型造鎮的主要住宅項目之一，第三期300戶，總銷金額約新台幣56億，銷售率達99%，今年鼎固規畫將再釋出匯景華庭下一批戶數。