我國60家金融機構自2021年10月15日開始受理店家兌領紙本五倍券。截至2022年3月8日止，累計兌付1.59億張，總金額達810億元，分別占領券總張數1.91億張83％及領券總金額957億元85％。

財政部國庫署提醒，因紙本及數位五倍券領用期限只到4月底止，財政部提醒尚未完成領取或使用的民眾，請把握時間及早領用。

累計兌付金額以金融機構統計，國泰世華銀行兌付總金額92億元最多，占全體11％，台灣銀行84億元居第二（占10％），第一銀行67億元居第三（占8％）。另中華郵政34億元（占4％）居第十、8家公股銀行合計兌付360億元（占44％）。

財政部提醒，依經濟部「因應嚴重特殊傳染性肺炎振興五倍券發放辦法」規定，紙本和數位五倍券領用期限均至4月30日止，請尚未領用的民眾把握剩下一個多月的時間領取及使用完畢；至於店家兌領期限至6月30日，已收取紙本券的店家，也請在期限內完成兌領，以免屆期五倍券失效，影響權益。