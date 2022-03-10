最近俄烏戰爭突顯出全球市場對新能源需求的問題，隨著傳統石油、天然氣等能源物以稀為貴，引發通膨伺機而起，加上全球減碳目標勢在必行，策動各國政府與企業積極拓展新能源產業供應鏈的發展。凱基未來移動基金經理人馮紹榮表示，全球替代能源產業加速開展，未來15年內美國加州新銷售車、歐盟新銷售轎車均將達到100％為新能源車，中國與日本的新銷售車也規劃100％達電氣化，包含今年北京冬奧趁開幕展示逾千輛氫能源汽車，成為新能源商機搶市的趨勢例證。

這股新能源產業的爆發性成長，來自全球用電需求不減、蓄電產業需求又擴增，未來能掌握蓄電節能、智能移動的載具服務與商業模式，將可望取得藍海市場商機。在這股商機無限的氣勢下，凱基投信推出的「凱基未來移動基金」成為台灣市場具備智慧移動生態系的基金產品，已於3月10日正式成立。

凱基未來移動基金經理人馮紹榮表示，傳統的汽車產業鏈在智能化、移動載具與車聯網等應用串接下，展開了智能電動車產業生態圈（Eco system）的機會，包含產業上游的電動零組件與智能軟硬體整合成就了解決方案，以及下游的車聯網與雲端資訊、車載娛樂系統、自駕車輔助系統、創新整車銷售模式等成就了延伸大商機，可望帶動產業成長步調邁向大幅度的微笑曲線。

馮紹榮表示，智能電動車將是未來長線布局的核心資產，主要看上電動車的能源轉換效率可以達到近80％、比燃油車高兩倍，但養車成本卻只要燃油車的一半。隨著技術進步帶動電動車售價下降，預期未來全球新車銷售量電動車占比逐年攀升，預估2040年全球新車銷售量中電動車占比將成長近40倍，將驅動產業鏈上下游的需求量能成長。

馮紹榮表示，美國是開發新能源產業的重要國家，也曾在國家能源部發布計畫投入170億美元，建立美國電池供應鏈，顯見政策支持電池技術產業的決心；電池技術為電動車發展的命脈，也是各國政府與企業的施政重心，更視為全球低碳經濟下的新能源。這股動力激勵全球車用電池市場規模蒸蒸日上，估計至2040年市場規模將達5,230億美元、成長近25倍之多。

電動車市場除了帶動車用電池的蓄電需求外，充電問題也是另一項關鍵，更是全球政府的政策座上賓；在各國政府補貼、基礎建設的多管齊下，公共運輸工具逐漸改換為電動車、電動渡輪的方向，充電樁基礎設備擴展就極為重要。以歐洲為例，像是德國、英國、法國、西班牙、義大利等各國積極推動公用充電樁數量，估計未來10年內將新增290萬支，龐大需求量能將對充電市場挹注強勁成長力道，長線動能不可小覷。

展望未來，馮紹榮表示，長線來看電動車滲透率將逐年提升，有利未來移動題材持續發燒，成為含金量相對高的市場，這也是資產配置主流地位中不可缺的一環，建議投資人可採取單筆分批或定期定額的方式，在資產配置中納入具備長線成長性優勢的未來移動題材。