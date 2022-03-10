瓦城泰統(2729) 受惠於2月春節圍爐、開工後的聚餐商機，以及228連假帶來聚餐人潮，2月合併營收達4.5億元，月增16.24%、年減12.99%，累計前2月營收8.44億元。展望後市，由於國內疫情持續相對穩定，並隨著邊境管制逐步放寬，預料國內消費力道續呈強勢，內需市場亦會持續熱絡。綜觀以上，開春首二個月的佳績，可望為第一季奠下良好基礎，營收表現可期。

年初隨著Omicron攻進台灣，雖對市場有短暫影響，惟因國內疫苗覆蓋率提高、加上民眾恐慌心態已不若過去二年嚴重，春節聚餐需求仍然暢旺。瓦城泰統集團更於春節前正式推出強化版之「安心餐廳2.0」，針對全台分店強化防疫措施，以「安心服務」、「安心廚房」、「安心無接觸」、「安心環境」，「四個安心」打造令顧客信賴的用餐場所，也成功在春節假期把握住來店用餐人潮。

針對疫情下的特殊需求，瓦城泰統團集團亦強化外帶外送相關之年節服務，除了推出主打「預約取餐、新鮮現做、全台皆可取貨」的「年菜外帶服務」深獲消費者好評；同時也推出快閃「新春套餐」，滿足消費者在家聚餐圍爐的需求。

隨著3月1日起微解封、邊境管制進一步鬆綁、商務客開放入境等措施，加上第三劑疫苗覆蓋率逐步提升至近四成，為民眾防疫帶來信心，與病毒共存的防疫生活模式已不再大幅影響人民出遊、外出用餐的意願。延續春節期間及228連假的出遊人潮，以及自年初以來接二連三新開幕的大型百貨商場、購物中心的盛況，國內消費力道可望持續強勢。

迎接解封後的消費環境，預料民眾除了回到餐廳內用之外，疫情期間發展出的外帶外送消費習慣亦將會持續。瓦城泰統集團也會繼續提供民眾安心用餐的內用環境，同時也深化外帶外送市場的商模經營，雙軌並行滿足消費者的需求。挺過二年疫情，蛻變後的瓦城泰統集團將會以更積極的經營佈局及戰略迎接解封後的商機。