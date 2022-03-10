鼎炫-KY（8499）今日公布2022年2月合併營收達新台幣2.05億元，刷新歷年同期新高表現，並較去年同期的1.91億元成長7.33％。累計2022年1至2月合併營收達4.4億元，較去年同期成長14.32％。

鼎炫-KY表示，受惠旗下EMI材料、衡器兩大事業保持良好營運動能，包括EMI材料出貨銷售表現隨著美系主要客戶持續拉升整體備貨力道而同步提振，再加上衡器事業外銷代工及T-Scale自有品牌訂單仍保持成長態勢，帶動集團整體產能稼動率保持良好水準，兩大助力皆係挹注集團單月營收已連續4月創歷年同期新高，2月營收表現亦較去年同期成長7.33％。

鼎炫-KY指出，集團旗下EMI材料銷售以NB、平板等應用領域比重居多，觀察國際品牌持續推動商用機種換機潮、以及旗下機種改款等，以滿足高功率快充、多工處理、高效能等市場需求，有助於帶動單一機種EMI材料使用量與材料產品規格提升等效益，不僅如此，隨著5G技術提高普及率，終端智慧電子與裝置聯網需求擴增，加速NB、手機及穿戴電子和車聯網等材料市場商機，集團亦持續加速推動開發新材料、拓展新應用領域客戶商機，有助於堆疊集團整體營運成長動能。

展望2022年第一季，鼎炫-KY維持審慎樂觀看法，包括EMI材料事業積極強化5G材料垂直整合版圖，穩固NB、平板及車用市場材料應用，且近年跟隨科技腳步亦積極研發推出5G、車用電子等新材料，去年底亦成功取得IATF16949:2016的認證，正式進軍車用市場開拓更多元化客戶群，另外，衡器事業除了持續提升電子衡器、智能衡器等產品規格升級、拓展歐美地區衡器代工業績，展現集團總體研發技術、銷售等高度實力，創造鼎炫整體營運表現持續向上。