民進黨國際部今舉行「俄烏變局下的台海情勢」座談會，談到大陸軍費不斷提升，淡江大學整合戰略中心執行長蘇紫雲認為，大陸國防預算成長7.1％，達6.45兆元，是台灣3740億元的17.2倍；因此，台灣合理的國防預算至少要達到4800億元，約GDP的2.2％，才能真正達到不對稱戰力。

蘇紫雲強調，台灣增加國防預算是最重要的指標，有國防才有外交話語權、有國防才能赫阻侵略。

近期社會出現「疑美論」、「抵抗無用論」，民進黨國際部主任、立委羅致政認為，其最終目的是為了塑造畏戰、拒戰的氛圍，很清楚是認知作戰；民進黨中國事務部主任吳峻鋕更點名國民黨立委吳斯懷、國安會前秘書長蘇起、台北市議員徐巧芯、國民黨前主席洪秀柱等人，呼籲應積極應對境外勢力和在地協力者操作認知作戰。

羅致政會中指出，兩岸軍事衝突可能肇因於對岸領導人過度自信、政權極度不安、意外衝突等3因素，但是台灣政府作法一向很清楚就是「不會發動第一擊」；「台海戰爭的可能性不在於台灣挑釁，多做了什麼或不做什麼」。

他還提到，美國的軍事重點仍然在印太地區，而俄烏情勢也可以作為北京對台海局勢的借鏡，中國目前對台灣訴諸最後手段的可能性較低。

兩岸政策協會理事長譚耀南說，這次戰爭，中國的處境相對尷尬，對於中國來說，中國民眾是比較支持俄羅斯的，習近平對於俄烏情勢干預的力道，也取決於黨內反習勢力是否高漲。

他認為，中國很難在烏克蘭議題上達成和美國的交換，中美的關係會稍微緩解但本質上不會改變。對台灣而言，自我防衛的國民意識相當重要，和平不是乞求而來，和平是堅持自身實力、建立自身防衛能力才能阻卻戰爭的發生。因此，應該討論徵兵制、女性是否服兵役等議題，建立共識後，才能一步一步往下走。

中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁表示，美國戰略重心仍在印太地區遏阻中國且其情報與狀況感知能力（situation awareness）最精準也最即時，所以美國還是非常值得信任的盟友。然而台灣還是必須修改交戰守則及增強軍事與安全韌性，特別是中共武力犯台的意圖、能力與精算，在前兩日的中共兩會上，中國表示願在條件成熟時擔任調停角色，其背後打算爭取戰略機會，未來中國若武力犯台，可直接從俄烏兩國取得軍事科技的來源。