太魯閣國家公園白楊步道、路徑平坦好走，吸引登山客造訪，因上個月連續降雨，山區雨大，造成沿途多處落石，步道一度封閉。天氣放晴，雖恢復開放，但太管處指出，考量邊坡穩定性，將於14日起至25日封閉施作邊坡落石刷坡工程。

上月下旬東部連日降雨，山坡土石不穩定，白楊步道從2月21日起，連續多天、多處落石，步道2公里處還出現大規模岩石崩落，太魯閣國家公園管理處評估邊坡岩層含水量高不穩定，緊急封閉，直到天氣回穩，清除落石後，這個月4日恢復開放。

不過評估安全後，太管處決定儘速辦理刷坡工程，表示將於14日至25日，封閉步道施工，請民眾注意施工管制措施及安全，工程如受天候影響而延長或改變施工期間，太管處將另行公布。

白楊步道，鄰近天祥，全長約2100公尺，是1980年代為開發立霧溪水力發電計畫而興建的施工道路，太魯閣國家公園於1986年成立後，將這段施工道路整建，路徑平坦好走，適合各年齡層造訪的景觀型步道，沿途峽谷急流、豐富生態是特色，步道終點水簾洞，是著名旅遊景點，白楊步道3年前曾獲選第6屆台灣景觀大賞「友善環境特別獎」。