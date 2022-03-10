台北國際自行車展覽會自即日起至3月12日於南港展覽館開展，宏碁(2353)集團旗下專注動力電池模組開發子公司聯永基首度以電控系統商身分參展，並於實體展覽期間今（10）日受邀參加「智慧運動暨智慧騎乘論壇-動競未來式」論壇活動，由聯永基總經理葉育斌代表出席，不僅透過展覽帶來技術展示，亦提供聯永基匯集IT技術及電能發展橫向整合策略，帶給電動自行車市場的全新體驗。

聯永基總經理葉育斌以「MPS應用IT技術在自行車產業的發展藍圖」為主題，特別提到：「看好全球電動自行車市場需求，電池安全及充電之便利性為電動自行車市場的共通關鍵議題之一；聯永基做為專業電池模組開發商，不僅提供消費者符合最高標準的電池規格，並提供客戶客製化的產品模組設計。另外，聯永基結合軟硬體的設計提供一站式電控系統服務，提供完整的電動自行車解決方案，全方位滿足市場需求。」

全球各地電動自行車日益普及，聯永基專注於電池模組開發，電池安全性是電動自行車關鍵，旗下硬體組件包含電池跟電機系統，並提供多種電池模組，可依照客戶及車廠需求安裝於後自行車上，更獲得歐洲、北美及澳洲地區多家品牌廠的青睞。除此之外，聯永基更專注於電控系統整合，在車錶、電池、控制器及馬達以自行研發、當地生產，結合軟硬體及物聯網技術，可以調整參數以優化各大自行車品牌所訴求的騎乘感受，達到起步有力、或騎乘更順暢地效果； MPS Analyzer 亦能讓電池組連接到電腦，並通過網路分析電池組狀況，技術人員可以輕鬆解決電池組的問題；m-Go App則提供完整的騎乘信息，例如當前速度，騎乘時間，騎乘距離，輔助級別和電池狀態。多元的應用，帶給電動自行車騎士不同以往的騎乘體驗。