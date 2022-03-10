全球知名健身器材廠商岱宇國際（1598）10日公布自結2月合併營收7.12億元，月減1.99％、年減41.11％，主因是2月因遇到農曆新年假期，工作天數減少所致；累計今年前二月合併營收14.38億元，年減43.65％。展望2022年營運，集團將全力發展智能化健身產品與線上通路平台，同時嚴格管控各項營業成本與費用，以提升集團整體獲利能力為最終目標。

岱宇表示，新冠肺炎疫情的爆發，帶動了全球家用健身器材市場大幅成長，雖然近期隨著疫苗逐漸普及，家用健身器材市場需求已回到疫情爆發前正常的成長軌道。

不過，智能化健身也在全球各地歷經二年多的防疫措施下，開始快速發展，為把握智能化健身市場商機，集團與美國智能健身內容製造商Studio合作開發智能化健身產品，搭配Sole全系列健身器材，推出包括跑步機、健身車與橢圓機等多種線上健身課程，而在集團不斷優化行銷推廣與銷售策略下，近期已成功導入支援安卓系統，並計畫於今年底前，啟用自動訂閱模式，預期整體訂閱會員人數，將有望進一步成長。

岱宇指出，新冠肺炎疫情不只改變了消費者的運動習慣，亦重塑了消費者的消費習慣，在疫情的催化下，消費者從線下實體通路，改往線上通路消費，方便快速的購買體驗，帶動集團線上通路銷售佔比，相較疫情前大幅提升。

隨著線上通路成為主要的消費趨勢，集團近期併購英國的線上通路商，藉由其在當地擁有成熟的物流系統與售後服務，將有助於集團深化當地業務發展，此外，集團亦同步拓展東南亞地區的線上通路市場，目前已併購泰國當地的老牌實體通路商，未來將協助其發展線上通路，搶佔東南亞地區健身器市場。

展望未來營運，岱宇將不斷強化集團在健身器材市場的競爭力，在擴大整體營運規模的同時，嚴格管控各項營業成本與費用，以提升集團整體獲利能力為最終目標。隨著後疫情時代的來臨，岱宇將因應消費者購物習慣的改變，持續開拓各個地區市場的線上通路平台，增加集團旗下各品牌於全球的銷售管道與滲透率。

此外，集團亦將持續開發與優化智能化健身產品，推出滿足消費者各種需求的健身器材，預期在智能化健身市場的快速成長下，有望推升集團整體營運進一步成長。