大金空調10日舉行新品發表會，和泰興業董事長蘇一仲指出，家用空調、商用空調、冷鏈設備、空氣淨化四大領域以綠色創新產品，今年挑戰200億營業額，家用空調銷售目標上看33萬台，希望在2025年達到千億日圓目標。

蘇一仲表示，即使面臨新冠肺炎、運費飆漲、貨櫃短缺、成本上漲、競爭激烈等內憂外患夾攻，不過和泰大金去年營業額達180億元、年增約9％，包括除濕乾衣機、冰水主機都有超過二成的年成長，大型商用空調也有逾一成成長，家用空調成長約7％。

蘇一仲表示，大金也持續發展能緊急發電的瓦斯空調，能減少耗電、增加續航的電動車用冷媒，以及不用冷媒的空調，透過顧客導向的角決方案和空氣價值的創造，2025年全球市場營業額目標3.6兆日圓，台灣市場則希望在2025年達到千億日圓（約新台幣245億元），屆時家用空調年銷售將達35萬台，小、大型商用空調將達1.5萬、2萬台，空氣清淨機10萬台，全熱交換機1萬台。

大金空調身為全球空調龍頭，也是唯一具有研發、製造冷媒等一條龍技技的空調空品牌，大金也提出產品減排、運用解決方安減排等開發及採用全球暖化影響較低的冷媒，同時也透過冷媒的轉換、回收及再生，開發可再生能源事業、護林植樹等。

和泰興業總經理林鴻志表示，今年台灣經濟成長看好，今年家用空調目標為33萬台，商用空調1.2萬台、區控型中央空調1.15萬台，空氣清淨機與全熱交換器各為4萬台、6,500台，各產品銷售量成長率約在7～14％，不過原物料價格上漲壓力大，為反應成本，4月起平均調價3.7％。去年冰水機受到大廠的採用銷售量已達5.5萬噸，隨經濟成長、台商科技業回流建廠需求高，冰水機銷售也有較大的成長潛力。